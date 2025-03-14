Путин пригласил лидера Венесуэлы в Москву на Парад Победы

Президент России Владимир Путин провёл онлайн-переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Этот разговор был приурочен к 80-летию дипломатических отношений между Каракасом и Москвой. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, лидеры стран обсудили широкий комплекс двусторонних отношений.

Во время встречи Путин подчеркнул важность вклада Мадуро в защиту суверенитета Венесуэлы и пригласил его посетить Москву на праздновании Дня Победы 9 мая. Каракас в годы Великой Отечественной войны встал на сторону антигитлеровской коалиции — важную роль тогда сыграли поставки топлива и смазочных материалов. Их через систему ленд-лиза направлялись в СССР, обеспечивая работу военной техники.

«Был бы рад видеть вас в Москве на торжествах по случаю 9 Мая, по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал российский лидер своему коллеге из Венесуэлы.