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14 марта, 15:10

Путин пригласил лидера Венесуэлы в Москву на Парад Победы

Путин пригласил лидера Венесуэлы Мадуро в Москву на Парад Победы

Президент России Владимир Путин провёл онлайн-переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Этот разговор был приурочен к 80-летию дипломатических отношений между Каракасом и Москвой. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, лидеры стран обсудили широкий комплекс двусторонних отношений.

Во время встречи Путин подчеркнул важность вклада Мадуро в защиту суверенитета Венесуэлы и пригласил его посетить Москву на праздновании Дня Победы 9 мая. Каракас в годы Великой Отечественной войны встал на сторону антигитлеровской коалиции — важную роль тогда сыграли поставки топлива и смазочных материалов. Их через систему ленд-лиза направлялись в СССР, обеспечивая работу военной техники.

«Был бы рад видеть вас в Москве на торжествах по случаю 9 Мая, по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сказал российский лидер своему коллеге из Венесуэлы.

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Ранее президент Венесуэлы принял посланника американского лидера Дональда Трампа в Каракасе. Встреча состоялась в официальной резиденции главы государства — дворце Мирафлорес. На неё прибыл спецпосланник республиканца по особым поручениям Ричард Гренелл. Цель поездки — исключительно согласование возвращения нелегальных мигрантов.

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ТАСС / Михаил Метцель

Алена Пенчугина
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