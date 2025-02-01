Президент Венесуэлы Мадуро принял посланника Трампа Гренелла в Каракасе
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял в Каракасе спецпосланника Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла. Встреча состоялась в официальной резиденции главы государства — дворце Мирафлорес. Об этом сообщил глава МИД республики Иван Хиль.
«Президент Николас Мадуро даёт аудиенцию специальному посланнику президента Дональда Трампа и представляет «Нулевую повестку дня». Она позволит начать новый этап в двусторонних отношениях и защитить неотъемлемые права и интересы Венесуэлы», — говорится в сообщении.
В Белом доме пояснили, что визит посланника американского лидера не означает, что Вашингтон признаёт Мадуро президентом Венесуэлы. Цель поездки — исключительно согласование возвращения нелегальных мигрантов.
Ранее стало известно о коварных планах Дональда Трампа на Николаса Мадуро. По словам неназванных советников президента, новая администрация хочет добиться смены власти в Венесуэле.
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