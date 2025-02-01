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Регион
31 января, 23:07

Президент Венесуэлы Мадуро принял посланника Трампа Гренелла в Каракасе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял в Каракасе спецпосланника Дональда Трампа по особым поручениям Ричарда Гренелла. Встреча состоялась в официальной резиденции главы государства — дворце Мирафлорес. Об этом сообщил глава МИД республики Иван Хиль.

«Президент Николас Мадуро даёт аудиенцию специальному посланнику президента Дональда Трампа и представляет «Нулевую повестку дня». Она позволит начать новый этап в двусторонних отношениях и защитить неотъемлемые права и интересы Венесуэлы», — говорится в сообщении.

В Белом доме пояснили, что визит посланника американского лидера не означает, что Вашингтон признаёт Мадуро президентом Венесуэлы. Цель поездки — исключительно согласование возвращения нелегальных мигрантов.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODM / StringerAL

Тимур Хингеев
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