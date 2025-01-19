Раскрыты коварные планы команды Трампа на южноамериканских соседей

Команда избранного президента США Дональда Трампа хочет добиться смещения Николаса Мадуро с должности президента Венесуэлы. При этом будущая администрация Белого дома намерена осуществить задуманное без военного вмешательства. Об этом со ссылкой на источники из окружения республиканца сообщил портал Axios.

Неназванные советники Трампа пояснили, что целью новых властей будет повторение сирийского сценария, который завершился отставкой Башара Асада.

«Мы бы совсем не возражали, если бы Мадуро стал соседом Асада в Москве», — подчеркнул собеседник портала.