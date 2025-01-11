Мадуро: Россия одержит победу и будет сильнее
Николас Мадуро. Обложка © ТАСС EPA / RONALD PENA R.
В настоящее время Россия и Венесуэла сталкиваются с аналогичными проблемами, но, по мнению местного президента Николаса Мадуро, Москва выйдет из этой ситуации победителем и станет ещё более могущественной. Об этом он заявил на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в пятницу. Переведённое видео их разговора было предоставлено пресс-службой Госдумы ТАСС.
«Я благодарю вас за ваш визит. Мы вместе — Россия и Венесуэла — работаем над созданием нового мира. Мы сейчас сталкиваемся с общими вызовами. Россия одержит победу и будет более сильной», — сказал венесуэльский лидер.
Напомним, теперь позитивно настроенный в отношении РФ Мадуро будет занимать пост президента Венесуэллы до 2031 года. В конце июля 2024 года он выиграл на выборах, однако оппозиция не согласилась с результатами голосования. США и Евросоюз хотели угрозами столкнуть с поста лидера, но не сложилось.