Мадуро: Россия одержит победу и будет сильнее

В настоящее время Россия и Венесуэла сталкиваются с аналогичными проблемами, но, по мнению местного президента Николаса Мадуро, Москва выйдет из этой ситуации победителем и станет ещё более могущественной. Об этом он заявил на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в пятницу. Переведённое видео их разговора было предоставлено пресс-службой Госдумы ТАСС.