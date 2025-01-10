Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы

У президента Венесуэлы Николас Мадуро Морос в третий раз в его политической карьере состоялась инаугурация на должность главы страны. Теперь он будет занимать этот пост до 2031 года. На торжественной церемонии в Каракасе российскую делегацию представлял председатель Госдумы России Вячеслав Володин.