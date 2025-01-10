Мадуро в третий раз стал президентом Венесуэлы
У президента Венесуэлы Николас Мадуро Морос в третий раз в его политической карьере состоялась инаугурация на должность главы страны. Теперь он будет занимать этот пост до 2031 года. На торжественной церемонии в Каракасе российскую делегацию представлял председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
Мадуро получил поздравления с победой на выборах от России, Боливии, Гондураса, Ирана, Китая, Кубы, Никарагуа и других стран. Ряд государств, в том числе Штаты, не признали переизбрание политика на третий срок и заявляют о поддержке его оппонента Эдмундо Гонсалеса Уррутиа.
Напомним, что Николас Мадуро в конце июля 2024 года одержал победу в президентской кампании в Венесуэле. Оппозиция страны результаты выборов не признала. США и Евросоюз даже попытались угрозами вынудить южноамериканского политика оставить пост, но тот не уступил. В итоге его оппонент в борьбе за власть Гонсалес бежал в Испанию, откуда собирается продолжать политическую деятельность.
ТАСС / POOL / Александр Кряжев