В Кремле не стали прогнозировать сроки приезда Ким Чен Ына в Россию

Кремль считает, что обсуждать сроки возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и его участие в параде Победы 9 мая пока слишком рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Пока никаких анонсирующих заявлений мы не готовы делать», — сказал представитель Кремля.