В Кремле не стали прогнозировать сроки приезда Ким Чен Ына в Россию
Кремль считает, что обсуждать сроки возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию и его участие в параде Победы 9 мая пока слишком рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Пока никаких анонсирующих заявлений мы не готовы делать», — сказал представитель Кремля.
Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин написал письмо председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну. Это послание было вручено секретарём Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу во время их встречи. Переговоры длились более двух часов. В процессе обсуждения были рассмотрены важные аспекты безопасности, в том числе ситуация на Украине и возможности восстановления диалога между Москвой и Вашингтоном.
ТАСС / Савицкий Вадим