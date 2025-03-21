Шойгу рассказал о деталях переговоров с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Более двух часов продолжались переговоры между секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу и лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. В ходе обсуждения были затронуты ключевые вопросы безопасности, включая ситуацию на Украине, а также перспективы возобновления диалога между Москвой и Вашингтоном.

«Мы посмотрели результаты выполнения тех решений, которые были приняты по результатам двух визитов: визита товарища Ким Чен Ына в РФ и визита президента РФ [Владимира Путина] в Пхеньян», — сказал секретарь Совбеза в разговоре с журналистами.

Он отметил, что среди прочих тем обсуждались начало российско-американского диалога, события, происходящие на Украине, а также множество других вопросов, которые так или иначе связаны с вопросами безопасности в различных регионах, особенно на Корейском полуострове.