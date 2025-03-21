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Регион
21 марта, 11:05

Шойгу встретился с Ким Чен Ыном и передал ему послание от Путина

Президент России Владимир Путин подготовил послание для председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Его передал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотел бы передать вам привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он уделяет самое пристальное внимание реализации достигнутых с вами договорённостей», — сказал Шойгу лидеру КНДР.

Путин принял в Кремле посланника Ким Чен Ына
Путин принял в Кремле посланника Ким Чен Ына

Ранее Ким Чен Ын передал Путину «боевой привет». Сделал он это через члена Политбюро партии Ли Хи Ёна. Российскому лидеру передали самые тёплые слова и наилучшие пожелания.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Алена Пенчугина
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