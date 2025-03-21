Шойгу встретился с Ким Чен Ыном и передал ему послание от Путина

Президент России Владимир Путин подготовил послание для председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Его передал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотел бы передать вам привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он уделяет самое пристальное внимание реализации достигнутых с вами договорённостей», — сказал Шойгу лидеру КНДР.