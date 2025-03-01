Ким Чен Ын передал Путину «боевой привет»

Лидер КНДР Ким Чен Ын через члена Политбюро партии Ли Хи Ёна передал боевой привет президенту РФ Владимиру Путину. Об этом доложило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ президент Путин попросил передать товарищу председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну самые тёплые слова и наилучшие пожелания. Товарищ Ли Хи Ён почтительно передал боевой привет, который отправил Владимиру Путину Ким Чен Ын», — информирует агентство.

Журналисты сообщили, что встреча России и КНДР прошла в товарищеской атмосфере. Путин поблагодарил северокорейцев за поддержку РФ. Глава Кремля отметил, что страны объединяют «прочные узы боевого товарищества и прекрасные традиции дружбы». 2024 год стал историческим для государств, так как был заключён договор о партнёрстве, сказал президент.