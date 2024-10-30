Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву для встречи с Лавровым

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву в среду для переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Визит происходит на фоне растущей обеспокоенности ряда стран, особенно коллективного Запада, в связи с углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, а также с неподтверждённой пока информацией о направлении северокорейских военных в Россию.