Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву для встречи с Лавровым
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Фото © Артём Геодакян/POOL/ТАСС
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву в среду для переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
Визит происходит на фоне растущей обеспокоенности ряда стран, особенно коллективного Запада, в связи с углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, а также с неподтверждённой пока информацией о направлении северокорейских военных в Россию.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, что Цой Сон Хи приезжает в Москву с официальным визитом для стратегических консультаций с Лавровым. Она не уточнила время встречи, отметив, что министерство иностранных дел России предоставит дополнительные детали и даты позже. По ее словам, визит Цой Сон Хи является обычной дипломатической практикой, и Москва с Пхеньяном намерены проводить регулярные консультации.