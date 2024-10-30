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30 октября, 16:09

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву для встречи с Лавровым

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Фото © Артём Геодакян/POOL/ТАСС

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Фото © Артём Геодакян/POOL/ТАСС

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву в среду для переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

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Визит происходит на фоне растущей обеспокоенности ряда стран, особенно коллективного Запада, в связи с углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, а также с неподтверждённой пока информацией о направлении северокорейских военных в Россию.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге, что Цой Сон Хи приезжает в Москву с официальным визитом для стратегических консультаций с Лавровым. Она не уточнила время встречи, отметив, что министерство иностранных дел России предоставит дополнительные детали и даты позже. По ее словам, визит Цой Сон Хи является обычной дипломатической практикой, и Москва с Пхеньяном намерены проводить регулярные консультации.

Марина Фещенко
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