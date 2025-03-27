Ким Чен Ын посетил испытания новейших северокорейских дронов с ИИ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично проинспектировал испытания передовых разведывательных беспилотников и ударных дронов-камикадзе КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава республики в компании генералов и представителей компаний-разработчиков ознакомился с характеристиками новинок и стал свидетелем их применения. Беспилотники точно поразили цели-мишени на полигоне, восхитив политика.

Испытания дронов-камикадзе КНДР. Фото © kcna.kp

«Ким Чен Ын дал важную оценку военной эффективности и стратегической ценности стратегического разведывательного БПЛА, характеристики которого находятся на стадии улучшения, и дронов-камикадзе, в которые внедрены новые технологии искусственного интеллекта», — гласит сообщение ЦТАК.