Армения вновь выразила заинтересованность в отношениях с Россией из-за политической обстановки на Западе. Об этом пишет газета «Взгляд» со ссылкой на источники в армянских СМИ.

Авторы материала сослались на армянскую газету «Грапарак», где писали, что премьер-министр страны Никол Пашинян поручил государственным структурам начать восстанавливать отношения с Москвой. Изменения можно заметить уже сейчас, когда Ереван хочет вступить в БРИКС в качестве наблюдателя, а Пашинян готов стать гостем в Москве на Параде Победы в мае.

В материале указано, что армянский политик решил изменить внешнеполитический курс из-за политической обстановки на Западе, на отношения с которым тот ранее сделал ставку. Например, Пашинян выражал надежду стать союзником Вашингтона и Демократической партии США, однако последняя была разгромлена республиканцем Дональдом Трампом на выборах президента.

По информации газеты, Армения выстраивала отношения с Францией. Однако Ереван мог заметить, что французский лидер Эммануэль Макрон часто не выполняет свои многочисленные обещания, пояснили авторы статьи.