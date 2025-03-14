В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Пашиняна
Кремль: Путин обсудил с Пашиняном мирный договор Армении и Азербайджана
В Кремле подтвердили телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Беседа состоялась по инициативе Еревана.
«Никол Пашинян сообщил о завершении согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и о готовности Еревана подписать этот важный документ», — говорится в сообщении.
Путин в связи с этим указал, что Россия выступала и выступает за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном в целях обеспечения безопасности и развития Закавказья. Ереван и Баку могут рассчитывать на любое содействие Москвы, указал глава государства.
Кроме того, в ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы развития российско-армянских отношений.
Пашинян во время беседы подтвердил, что принимает приглашение Путина принять участие в юбилейных торжествах 9 мая по случаю Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее в Ереване сообщили, что Пашинян по телефону уведомил Путина о завершении переговорного процесса по мирному договору с Азербайджаном. Напомним, накануне власти обеих стран подтвердили готовность подписать мирное соглашение. Согласованы все 17 положений мирного договора.
Life.ru