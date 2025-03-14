В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Пашиняна

В Кремле подтвердили телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Беседа состоялась по инициативе Еревана.

«Никол Пашинян сообщил о завершении согласования текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и о готовности Еревана подписать этот важный документ», — говорится в сообщении.

Путин в связи с этим указал, что Россия выступала и выступает за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном в целях обеспечения безопасности и развития Закавказья. Ереван и Баку могут рассчитывать на любое содействие Москвы, указал глава государства.

Кроме того, в ходе телефонного разговора стороны обсудили вопросы развития российско-армянских отношений.