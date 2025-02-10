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Регион
10 февраля, 18:18

Пашинян и Макрон обсудили перспективы сотрудничества Армении с ЕС

На встрече в Елисейском дворце премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили возможности сотрудничества между Ереваном и Европейским Союзом. Об этом проинформировала пресс-служба армянского правительства.

«Стороны обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего развития сотрудничества Армении и Евросоюза, а также дальнейшего продвижения повестки демократических реформ в нашей стране», — отмечается в релизе.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Пашинян вылетел во Францию для участия в запланированной встрече с президентом Эммануэлем Макроном. А в мае армянского премьера можно будет увидеть в Москве. Российская сторона пригласила его на мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В честь события в столице пройдёт парад. Посол России в Ереване, Сергей Копыркин, отметил, что эта памятная дата объединяет народы стран бывшего Советского Союза и подчеркивает важность сохранения исторической памяти.

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ТАСС / Blondet Eliot

Александра Мышляева
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