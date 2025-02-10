Пашинян отправился во Францию на встречу с Макроном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел во Францию в понедельник для участия в запланированной встрече с президентом Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Как следует из сообщения, Пашинян отправился с рабочим визитом во Францию с 10 по 11 февраля. Он будет участвовать в саммите, посвящённом искусственному интеллекту, где также встретится с французским лидером. Другие детали пока не раскрыты.