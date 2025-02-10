Пашинян отправился во Францию на встречу с Макроном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел во Францию в понедельник для участия в запланированной встрече с президентом Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба правительства Армении.
Как следует из сообщения, Пашинян отправился с рабочим визитом во Францию с 10 по 11 февраля. Он будет участвовать в саммите, посвящённом искусственному интеллекту, где также встретится с французским лидером. Другие детали пока не раскрыты.
Кстати, в мае, вероятно, Пашинян посетит Москву. Российская сторона пригласила его на мероприятия, посвящённые 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого события в столице состоится парад. Посол России в Ереване, Сергей Копыркин, подчеркнул, что эта памятная дата объединяет народы бывшего Советского Союза и подчеркивает значимость сохранения исторической памяти.
Life.ru