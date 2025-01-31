Пашинян признал факт расхождений с Россией из-за сближения Армении и ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал отрицать наличие разногласий с Россией по поводу сближения своей страны с Евросоюзом. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.

«Россия выражает определённые опасения по этому поводу, и это совершенно очевидно. В то же время у нас также есть некоторые беспокойства относительно позиции России. Тем не менее, мы продолжим диалог с Москвой, и это очень важно», — сказал премьер.