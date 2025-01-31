Пашинян признал факт расхождений с Россией из-за сближения Армении и ЕС
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал отрицать наличие разногласий с Россией по поводу сближения своей страны с Евросоюзом. Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.
«Россия выражает определённые опасения по этому поводу, и это совершенно очевидно. В то же время у нас также есть некоторые беспокойства относительно позиции России. Тем не менее, мы продолжим диалог с Москвой, и это очень важно», — сказал премьер.
Напомним, что ранее Армения официально инициировала процесс вступления в ЕС. Правительство страны одобрило проект решения о начале этого пути. В Кремле подчеркнули, что Армения вряд ли сможет одновременно быть членом двух организаций — ЕАЭС и ЕС. В ответ на это в Ереване заявили, что тщательно оценят все возможные риски выхода из ЕАЭС и только после этого примут окончательное решение.