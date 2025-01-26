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26 января, 12:08

«Он уничтожит Армению»: Лукашенко призвал успокоить Пашиняна

Лукашенко предостерёг власти Армении от заигрывания с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерёг власти Армении от политических игр с Евросоюзом (ЕС). Он призвал угомонить премьер-министра Никола Пашиняна, передает БелТА.

«Они начали заигрывать с ЕС. Опаснейшая игра. Успокойте его там. Он уничтожит Армению. Он ещё и Россию настраивает против себя. Он в окружении, небольшая территория. Население не гигантское. И он окружил себя врагами», — сказал белорусский лидер.

Помимо этого, Лукашенко коснулся вопроса обиды армянских властей на Белоруссию за содействие Азербайджана. Лидер РБ пояснил, что всегда выступал за здравый смысл и отсутствие конфликтов. Он напомнил Армении, что выступал посредником в диалоге с Азербайджаном.

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Напомним, ранее Армения официально начала путь в ЕС. Правительство страны одобрило проект решения о начале процесса вступления в Евросоюз. В Кремле отметили, что страна вряд ли сможет стать членом сразу двух организаций — ЕАЭС и ЕС. Тогда в Ереване заявили, что просчитают все возможные риски выхода из организации и только тогда примут окончательное решение.

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Life.ru

Николай Рюмин
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