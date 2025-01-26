«Он уничтожит Армению»: Лукашенко призвал успокоить Пашиняна
Лукашенко предостерёг власти Армении от заигрывания с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерёг власти Армении от политических игр с Евросоюзом (ЕС). Он призвал угомонить премьер-министра Никола Пашиняна, передает БелТА.
«Они начали заигрывать с ЕС. Опаснейшая игра. Успокойте его там. Он уничтожит Армению. Он ещё и Россию настраивает против себя. Он в окружении, небольшая территория. Население не гигантское. И он окружил себя врагами», — сказал белорусский лидер.
Помимо этого, Лукашенко коснулся вопроса обиды армянских властей на Белоруссию за содействие Азербайджана. Лидер РБ пояснил, что всегда выступал за здравый смысл и отсутствие конфликтов. Он напомнил Армении, что выступал посредником в диалоге с Азербайджаном.
Напомним, ранее Армения официально начала путь в ЕС. Правительство страны одобрило проект решения о начале процесса вступления в Евросоюз. В Кремле отметили, что страна вряд ли сможет стать членом сразу двух организаций — ЕАЭС и ЕС. Тогда в Ереване заявили, что просчитают все возможные риски выхода из организации и только тогда примут окончательное решение.
Life.ru