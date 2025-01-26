«Он уничтожит Армению»: Лукашенко призвал успокоить Пашиняна

«Они начали заигрывать с ЕС. Опаснейшая игра. Успокойте его там. Он уничтожит Армению. Он ещё и Россию настраивает против себя. Он в окружении, небольшая территория. Население не гигантское. И он окружил себя врагами», — сказал белорусский лидер.