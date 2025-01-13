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13 января, 10:26

«Обсуждаем разные сценарии»: В Армении заявили, что просчитывают риски выхода из ЕАЭС

Глава Минфина Ованисян: Армения просчитывает возможные риски выхода из ЕАЭС

Минфин Армении просчитывает возможные риски выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такое заявление сделал глава ведомства Ваге Ованисян.

По его словам, в Армении есть анализ развития разных сценариев. Однако на данный момент на повестке не стоит вопрос выхода страны из ЕАЭС.

«Мы обсуждаем разные сценарии, у нас есть некоторые расчёты. Наша рабочая практика заключается в оценке различных рисков», — указал Ованисян в беседе с журналистами.

Кремль отреагировал на решение Армении вступить в ЕС, хотя её туда пока не приглашали
Кремль отреагировал на решение Армении вступить в ЕС, хотя её туда пока не приглашали

Напомним, ранее Армения официально начала путь в ЕС. Правительство страны одобрило проект решения о начале процесса вступления в Евросоюз. В Кремле отметили, что страна вряд ли сможет быть членом сразу же двух организаций — ЕАЭС и ЕС, так как это просто невозможно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ivanoel

Дарья Нарыкова
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