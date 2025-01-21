Армения передумала покидать ЕАЭС из-за экономической выгоды
Спикер парламента Армении Симонян заявил, что страна не будет выходить из ЕАЭС
Армения не готова покинуть Евразийский экономический союз (ЕАЭС), так как членство в организации даёт стране экономические выгоды и способствует укреплению торговых связей. В этом заверил спикер парламента страны Ален Симонян.
«Членство в ЕАЭС даёт Армении экономические выгоды. Мы не собираемся выходить из ЕАЭС», — подчеркнул он во время брифинга.
Напомним, ранее Армения официально начала путь в ЕС. Правительство страны одобрило проект решения о начале процесса вступления в Евросоюз. В Кремле отметили, что страна вряд ли сможет быть членом сразу двух организаций — ЕАЭС и ЕС. Тогда в Ереване заявили, что просчитают все возможные риски выхода из организации и только тогда примут окончательное решение.