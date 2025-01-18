«Усидеть на двух стульях»: Эксперт сравнил Армению с Украиной образца 2014 года

Развернувшаяся к США и Евросоюзу Армения сегодня напоминает Украину образца 2014 года, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин. Он обратил внимание, что при сотрудничестве с Западом Ереван отказывается покидать ЕврАзЭС.

«Армения и США подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Эта ситуация напоминает историю с Украиной конца 2013-го, начала 2014 года — попытку усидеть на двух стульях. Ереван заявляет, что из ЕврАзЭС они не уходят и будут развивать сотрудничество и с ЕврАзЭС, и с Евросоюзом», — отметил эксперт.