«Усидеть на двух стульях»: Эксперт сравнил Армению с Украиной образца 2014 года
Эксперт Подберёзкин: Армения сегодня напоминает Украину 2024 года
Развернувшаяся к США и Евросоюзу Армения сегодня напоминает Украину образца 2014 года, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин. Он обратил внимание, что при сотрудничестве с Западом Ереван отказывается покидать ЕврАзЭС.
«Армения и США подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Эта ситуация напоминает историю с Украиной конца 2013-го, начала 2014 года — попытку усидеть на двух стульях. Ереван заявляет, что из ЕврАзЭС они не уходят и будут развивать сотрудничество и с ЕврАзЭС, и с Евросоюзом», — отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что США будут давить на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который будет вынужден «выходить из ситуации сидения на двух стульях». По словам эксперта, сегодня Запад пытается максимально дестабилизировать ситуацию в регионах, граничащих с Россией, в том числе на Южном Кавказе.
Напомним, ранее Армения официально начала путь в ЕС. Однако политолог объяснил, почему Пашинян опоздал с евроинтеграцией. Кроме того, США и Армения подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. В свою очередь, в Кремле раскрыли цель США на Южном Кавказе. Кстати, в Армении заявили, что просчитывают риски выхода из ЕАЭС. Тем не менее, Пашинян по телефону пояснил Путину ситуацию с планами Армении вступить в ЕС.
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