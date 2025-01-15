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Регион
14 января, 21:27

США и Армения подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

Блинкен и Мирзоян подписали документ о стратегическом партнёрстве США и Армении

Энтони Блинкен и Арарат Мирзоян. Обложка © Telegram / ՀՀ ԱԳՆ/MFA of Armenia

Энтони Блинкен и Арарат Мирзоян. Обложка © Telegram / ՀՀ ԱԳՆ/MFA of Armenia

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнёрству. Церемония прошла в Вашингтоне и транслировалась Госдепом.

«[Документ] охватывает широкий спектр сфер, включая укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, укрепление демократических институтов, продвижение справедливости и верховенства закона, содействие инновациям и высоким технологиям, а также расширение контактов между людьми», — отметил глава армянского МИД.

Кроме того, Армения начинает переговоры с США по соглашению о сотрудничестве в атомной энергетике, подчеркнул Мирзоян. В дальнейшем Ереван также хочет стать членом глобальной коалиции стран по борьбе с террористической группировкой ИГ*

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О намерениях двух держав подписать указанное соглашение стало известно 14 января. А незадолго до этого власти Армении одобрили проект решения о начале процесса евроинтеграции.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Анатолий Цейко
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