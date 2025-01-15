США и Армения подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнёрству. Церемония прошла в Вашингтоне и транслировалась Госдепом.

«[Документ] охватывает широкий спектр сфер, включая укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, укрепление демократических институтов, продвижение справедливости и верховенства закона, содействие инновациям и высоким технологиям, а также расширение контактов между людьми», — отметил глава армянского МИД.

Кроме того, Армения начинает переговоры с США по соглашению о сотрудничестве в атомной энергетике, подчеркнул Мирзоян. В дальнейшем Ереван также хочет стать членом глобальной коалиции стран по борьбе с террористической группировкой ИГ*

О намерениях двух держав подписать указанное соглашение стало известно 14 января. А незадолго до этого власти Армении одобрили проект решения о начале процесса евроинтеграции.