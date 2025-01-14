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Регион
14 января, 06:45

Армения и США подпишут контракт о стратегическом партнёрстве

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен 14 января в Вашингтоне встретятся для заключения контракта о стратегическом партнёрстве. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Мероприятие состоится в 22:00 по ереванскому времени и будет освещаться на платформах МИД Армении», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Минфин Армении просчитывает возможные риски выхода из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отмечается, что у них есть разные сценарии развития политических событий.

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Telegram / MFA of Armenia

Николай Рюмин
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