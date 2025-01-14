Армения и США подпишут контракт о стратегическом партнёрстве

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен 14 января в Вашингтоне встретятся для заключения контракта о стратегическом партнёрстве. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Мероприятие состоится в 22:00 по ереванскому времени и будет освещаться на платформах МИД Армении», — говорится в сообщении.