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Регион
9 января, 11:10

Пашинян обнародовал 12 предложений для мира в регионе

Премьер Армении Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий

Премьер-министр Республики Аремения Никол Пашинян. Фото © Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Премьер-министр Республики Аремения Никол Пашинян. Фото © Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану отказаться от взаимных претензий, включая их рассмотрение в международных судах. В четверг, 9 декабря, он озвучил ряд инициатив, направленных на достижение долгосрочной стабильности и мира в регионе.

Среди предложений Пашиняна — воздержание от агрессивной риторики, продолжение процесса делимитации границы, заключение мирного соглашения, которое уже на 90% разработано, реализация армянского проекта «Перекресток мира» для разблокировки транспортных маршрутов, создание совместного механизма для расследования нарушений режима прекращения огня, а также полное разрешение вопросов, связанных с удерживаемыми лицами и расследование случаев без вести пропавших.

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«Необходимо отказаться от взаимных претензий, включая, но не ограничиваясь, международными судами», — добавил Пашинян.

Кроме того, он предложил активно работать над полным и эффективным выполнением мирного соглашения, создать механизм переговоров по взаимному контролю за вооружением и установить квоты на его использование. Также следует комплексно обсудить вопросы, касающиеся беженцев из обеих стран, путем создания совместной профессиональной экспертной комиссии после установления мира.

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А ранее Армения официально начала путь в ЕС: правительство одобрило проект решения о начале процесса вступления страны в Евросоюз. При этом Никол Пашинян заявил, что вопрос членства будет решаться на референдуме.

Марина Фещенко
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