Пашинян назвал провокацией выпад Алиева в сторону Армении
Пашинян заявил, что Баку пытается спровоцировать Ереван на агрессивную риторику
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству «Арменпресс» выразил мнение, что Азербайджан пытается спровоцировать Ереван на агрессивные высказывания. В своём интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее охарактеризовал Армению как фашистское государство и заявил о необходимости открытия Зангезурского коридора, который соединит Турцию и Азербайджан через армянскую территорию.
Пашинян считает, что Баку может стремиться «легитимизировать» возможную эскалацию конфликта, делая провокационные заявления с расчётом на ответную реакцию Армении. Это, по его мнению, создает предлог для дальнейших агрессивных действий и распространения ложной информации о нарушении режима прекращения огня армянской стороной.
Отношения между Арменией и Азербайджаном в последние годы были напряжёнными и характеризовались конфликтами, особенно вокруг Нагорного Карабаха. В 2020 году произошла вторая Карабахская война, которая длилась 44 дня и закончилась подписанием соглашения о прекращении огня при посредничестве России. Азербайджан вернул контроль над значительными территориями, которые ранее находились под армянским контролем. После войны отношения оставались напряженными, с периодическими столкновениями на границе и вокруг Нагорного Карабаха. Обе стороны обвиняли друг друга в нарушении соглашений.
В ноябре президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что страны находятся на пороге подписания мирного договора. Он отметил, что процесс согласования затягивался из-за задержек со стороны Армении, но при этом подчеркнул, что обе стороны практически завершили работу над текстом соглашения. Ранее Алиев отклонил предложение Еревана подписать отдельные пункты договора, заявив, что сначала необходимо утвердить все оставшиеся положения документа.