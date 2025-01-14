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14 января, 09:12

В Кремле раскрыли цель США на Южном Кавказе

Песков: США дестабилизируют Южный Кавказ, затягивая в кильватер новые страны

Власти Соединённых Штатов Америки пытаются дестабилизировать положение дел на Южном Кавказе. Они затягивают в свой кильватер новые государства, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Армении подписать договор о стратегическом партнёрстве с США.

«Соединённые Штаты особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать наоборот. Как раз в контексте этих действий наоборот Соединённые Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что Армения имеет полное суверенное право развивать отношения с США. Москва же, уточнил пресс-секретарь главы государства, будет и дальше развивать отношения с Ереваном, которыми дорожит.

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Напомним, глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен 14 января в Вашингтоне встретятся для заключения контракта о стратегическом партнёрстве. Мероприятие состоится в 22:00 по ереванскому времени (21:00 мск).

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Life.ru

Александр Юнашев
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