МИД Армении: Ереван и Баку готовы подписать проект мирного соглашения
Завершены переговоры между Арменией и Азербайджаном, стороны согласовали проект мирного соглашения и готовы его подписать. Ереван уже готов обсудить с Баку сроки и место его подписания, передаёт МИД Армении. В Баку подтвердили информацию о переговорах.
«Министерство иностранных дел Республики Армения подтверждает достижение соглашения по проекту соглашения <....> и завершение переговоров по соглашению по данному проекту. Итак, мирное соглашение готово к подписанию», — указано в ведомстве.
Ереван принял предложения азербайджанской стороны о двух последних несогласованных пунктах соглашения. Теперь Армения должна внести поправки в свою конституцию. О том, что страны находятся на пороге подписания мирного договора стало известно ещё в ноябре. К концу февраля Армения получила ответ Азербайджана по проекту мирного договора.
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