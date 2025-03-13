МИД Армении: Ереван и Баку готовы подписать проект мирного соглашения

Завершены переговоры между Арменией и Азербайджаном, стороны согласовали проект мирного соглашения и готовы его подписать. Ереван уже готов обсудить с Баку сроки и место его подписания, передаёт МИД Армении. В Баку подтвердили информацию о переговорах.

«Министерство иностранных дел Республики Армения подтверждает достижение соглашения по проекту соглашения <....> и завершение переговоров по соглашению по данному проекту. Итак, мирное соглашение готово к подписанию», — указано в ведомстве.