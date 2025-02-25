Армения получила ответ Азербайджана по мирному договору

Армения получила ответ Азербайджана по проекту мирного договора. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

«Мы получили ответ Азербайджана относительно мирного договора», — поделилась она.

Бадалян уточнила, что предложения по другим направлениям, таким как разблокирование коммуникаций и механизм взаимного контроля над вооружениями, всё ещё остаются без ответа. Какой именно ответ получила Армения по мирному договору, также не уточняется.