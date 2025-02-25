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Регион
25 февраля, 18:34

Армения получила ответ Азербайджана по мирному договору

МИД Армении Бадалян: Ереван получил ответ Баку по мирному договору

Армения получила ответ Азербайджана по проекту мирного договора. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

«Мы получили ответ Азербайджана относительно мирного договора», — поделилась она.

Бадалян уточнила, что предложения по другим направлениям, таким как разблокирование коммуникаций и механизм взаимного контроля над вооружениями, всё ещё остаются без ответа. Какой именно ответ получила Армения по мирному договору, также не уточняется.

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В ноябре президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что страны находятся на пороге подписания мирного договора. Он отметил, что процесс согласования затягивался из-за задержек со стороны Армении, но при этом подчеркнул, что обе стороны практически завершили работу над текстом соглашения.

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Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Алена Пенчугина
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