Армения получила ответ Азербайджана по мирному договору
МИД Армении Бадалян: Ереван получил ответ Баку по мирному договору
Армения получила ответ Азербайджана по проекту мирного договора. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
«Мы получили ответ Азербайджана относительно мирного договора», — поделилась она.
Бадалян уточнила, что предложения по другим направлениям, таким как разблокирование коммуникаций и механизм взаимного контроля над вооружениями, всё ещё остаются без ответа. Какой именно ответ получила Армения по мирному договору, также не уточняется.
В ноябре президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что страны находятся на пороге подписания мирного договора. Он отметил, что процесс согласования затягивался из-за задержек со стороны Армении, но при этом подчеркнул, что обе стороны практически завершили работу над текстом соглашения.
Shutterstock / FOTODOM / Svet foto