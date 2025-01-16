Пашинян доигрался. Когда Алиев готовит СВО против Армении Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему уже в ближайшее время может начаться военная операция Азербайджана против Армении. 15 января, 21:25 Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин, Михаил Метцель, © Shutterstock / FOTODOM / BERK CAN

Эксперты американского военно-аналитического издания Army Times сообщают о высокой вероятности проведения Азербайджаном военной операции против Армении в период 2025–2026 годов. При этом, по их мнению, вряд ли Баку объявит войну официально, а скорее всего, прибегнет к проведению специальной военной операции и возврату территорий, которые Азербайджан считает исторически своими. Вероятность такого сценария американскими военными экспертами расценивается как высокая.

Аналитики Пентагона также отмечают (со ссылкой на свои разведданные), что Анкара выступит союзником Баку. Они также предположили, что Ереван запросит помощь у Франции, однако та откажется вмешиваться напрямую. Обращение в ОДКБ также останется без ответа, поскольку Ереван заморозил членство в организации. Оставшись один на один с азербайджанской армией, Армения может быть в короткие сроки захвачена практически полностью.

Накануне Ереван подписал с Вашингтоном хартию о стратегическом партнёрстве. По словам госсекретаря США Блинкена, это даст сторонам «основу для расширения двустороннего сотрудничества в ряде ключевых областей, таких как экономика, безопасность и оборона, демократия, правосудие, инклюзивность и международные обмены». Какую именно основу — загадка. Документ не подразумевает никаких обязательств сторон друг перед другом, так что в случае агрессии со стороны Азербайджана Армения получит не более, чем получил Саакашвили от американцев в 2008-м, т.е. моральную поддержку.

Надо понимать, что, даже если не доверять магическим ссылкам на «данные разведки», всё описанное вполне предсказуемо и прогнозируемо.

Напомню, в начале года Ильхам Алиев выступил с интервью азербайджанским СМИ, в которых прямым текстом пригрозил Еревану, назвав Армению «фашистским государством» и «угрозой региону», с которой «надо разобраться».

Комментируя тему мирного договора между странами, президент Азербайджана отметил, что Баку может обойтись без него. Он также в очередной раз подчеркнул, что Зангезурский коридор будет открыт, несмотря ни на что, и Армении не стоит препятствовать этому.

Аналитики Пентагона отмечают, что Анкара выступит союзником Баку против Армении. Фото © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Но самое главное прозвучало далее. Алиев обвинил Ереван в создании угрозы региональной безопасности, заявив, что на протяжении почти 30 лет Арменией управляли носители «фашистской идеологии».

— Армения по сути является фашистским государством. Потому что если этой страной на протяжении почти 30 лет руководили носители фашистской идеологии, то они сформировали эту страну по своему подобию, — заявил он.

На этом фоне Алиев призвал к уничтожению фашизма, подчеркнув, что это сделает либо сама Армения изнутри, либо Азербайджан, у которого не остаётся выбора.

Причём если с подписанием мирного договора (разумеется, на условиях Баку), с изменением Конституции Армении, с делимитацией границ и открытием Зангезурского коридора всё более или менее ясно и соотносится с условиями подписанного ещё в 2020 году трёхстороннего соглашения, то как понимать необходимость «уничтожения фашизма»? Очень обтекаемая фраза, под которой можно иметь в виду всё, что угодно.

Момент подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в 2020 году. Фото © Wikipedia / President.az

Но разве Армения угрожает Азербайджану? Согласно недавнему исследованию американского аналитического агентства Global Firepower, Азербайджан занимает 61-е место в мире по мощности вооружённых сил, Армения, несмотря на активную закупку оружия, — лишь 91-е. К тому же на стороне Баку — кураж и ощущение превосходства после победы в Карабахе, политическая и экономическая устойчивость. А у Еревана — разочарование собственной властью, хроническая политическая нестабильность. В общем, в такой ситуации, чтобы напасть на Азербайджан, армянские политики должны быть полными безумцами.

Единственное, что есть у Армении, что на протяжении многих лет её спасало, — членство в ОДКБ. Но режим Пашиняна заморозил его под надуманным предлогом, якобы ОДКБ не помогла во время войны в Карабахе. И не должна была помогать, ведь речь шла о территории, которую сама Армения признала частью Азербайджана. Другое дело, если бы нога вражеского солдата ступила на собственно армянскую территорию. Но до недавнего времени это выглядело невозможным, стоит также напомнить, что только вмешательство России предотвратило этот сценарий осенью 2020-го, когда армянская армия могла отступать до самого Еревана, и Пашинян это прекрасно понимал.

Тем не менее он зачем-то заморозил членство в ОДКБ, освободив организацию ото всех обязательств. Конечно, тут создана юридическая коллизия, ведь в уставе ОДКБ нет понятия «заморозка», но следуя банальной логике, если вы не платите взносов, никак не участвуете в жизни организации, т.е. отказываетесь от обязанностей, то и прав у вас нет. То есть защищать вас никто не обязан.

Азербайджан оценивает эту ситуацию, имея в виду ещё и то, что Россия очень занята на Украине, ей сейчас не до Закавказья, анализируя, можно ли повторить сирийский сценарий с блицкригом до того, как Москва и Тегеран (в котором происходят свои негативные процессы: борьба за власть накануне ухода Али Хаменеи) успеют опомниться и что-либо предпринять.

Франции Баку вряд ли опасается, американские эксперты справедливо отмечают, что Париж напрямую не полезет, поскольку это чревато столкновением с Турцией и расколом НАТО, чего не допустят американцы.

Таким образом, Москва остаётся главным и последним препятствием, стоящим на пути реализации планов Баку и Анкары, и Алиев тут прощупывает границы допустимого, идя на откровенный конфликт из-за сбитого самолёта, резко критикуя Россию и усиливая туранский вектор во внешней политике, ослабляя влияние Москвы. Самолёт в данном случае, разумеется, только предлог, шаги в этом направлении достаточно активно предпринимаются Азербайджаном с 2020 года, просто их интенсивность нарастает на глазах, чему во многом способствует усиление Турции на фоне событий в Сирии.

Наверное, даже странно было бы в этой ситуации обвинять в чём-то Алиева, который может воспользоваться уникальным историческим шансом окончательно расправиться с историческим врагом. Глупо отказываться от того, что тебе буквально пихают в руки. И если ещё пять лет назад перед ним стояла задача отвоевать Карабах, осуществив тридцатилетнюю мечту его соотечественников-современников, то теперь открывается окно возможностей закончить то, что не было сделано в начале XX века, во время войны 1918–1920 годов.

Нагорный Карабах после объявления перемирия между Арменией и Азербайджаном. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Эксперты Army Times отмечают, что Азербайджан претендует на значительные территории Армении, а Ильхам Алиев не раз заявлял, что армянское государство «создано на чужой земле» и что современная Армения расположена на территориях, принадлежащих Азербайджану.

Баку этого никогда не скрывал. Просто ещё недавно это воспринималось совершеннейшей фантастикой, однако всё изменилось. И изменилось не благодаря Азербайджану, а благодаря руководству Армении, которое сознательно поставило свою страну под угрозу потери не только территорий, но и самой государственности.

Что это, глупость? Наивность? Или же сознательная провокация?

В Сети пишут, что премьер-министр Армении Никол Пашинян готовит ряд стратегических инициатив для совместной имплементации с Баку, направленных на полный разрыв сотрудничества с Россией.

По данным анонимных источников канала, якобы близких к правительственным кругам, речь идёт об упразднении всех форматов взаимодействия с ОДКБ, а также прекращении сотрудничества с Москвой и Минском в сфере обмена данными налоговых органов и органов государственной безопасности.

Таким образом, по мнению экспертов, Пашинян рассчитывает воспользоваться напряжённостью в отношениях между Баку и Москвой, возникшей после инцидента с самолётом, что создаёт удобную платформу для продвижения выхода Армении из ОДКБ на выгодных для Еревана условиях.

Последнее было бы смешно, если бы не было так грустно. Условия будет диктовать Баку. И если они и будут выгодны, то только для Пашиняна, который уже приготовил себе пути отступления и беззаботной старости на Западе. Чего не скажешь о жителях Армении, которым эти условия явно не понравятся, но их никто не спросит…

Авторы Дмитрий Родионов