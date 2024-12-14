Шкатулка Пандоры. Как покарает судьба ближайших соседей России в 2025 году в предсказаниях пророков Мир стоит на грани большой войны. Немудрено, что провидцы и политики разных стран озадачены будущим. Они предрекают соседям России ужасные времена и убыль населения. 13 декабря, 21:27 Какие события предсказали странам – соседям России в 2025 году. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Шедеврум

Финляндия: политические пертурбации и страх перед Россией

Политики Финляндии всерьёз готовятся к войне с Россией и ожидают, что она в 2025 году на них нападёт. На вопросы журналистов, зачем они называют конкретные даты начала войны, политики не отвечают. Финский теолог Ёоко Пихо тоже считает, что в 2025 году противостояние Финляндии и России будет нарастать. Он верит, что миру угрожают не содомия и сатанизм Запада, а православие и традиционные ценности России. Пихо предрекает нарастание противостояния Запада и России.

Ёоко Пихо предсказывает, что в 2025 году:

Влияние России будет расти.

Иран начнёт войну с Израилем, но потеряет территории.

Победы в этой войне не будет: обе страны потеряют слишком много людей.

США ждёт полное уничтожение. Скорее всего, это будет природная катастрофа.

Интересно, что российские астрологи тоже предсказывают Финляндии высокую вероятность конфликта с соседями, внутренние политические пертурбации и экономические сложности вплоть до серьёзного кризиса.

Польша: волки завоют в кустах

Польшу ждёт несколько ужасных лет, причём каждый последующий год будет хуже предыдущего. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natanael Ginting

Польский экстрасенс Кшиштоф Яцковский считает, что Польшу ждёт несколько ужасных лет, причём каждый последующий год будет хуже предыдущего. В 2025 году он ждёт ядерной войны и страшной засухи, после чего мир распадётся на две части.

Первая — это уцелевшие страны, а вторая — выжженные войной и солнцем территории, где будет царить варварство, а вода будет в дефиците.

В эти земли войдёт и Польша, и вся Европа.

Выборы в 2025 году в Польше не состоятся.

Причина этому — конфликт на границе Польши и Белоруссии.

Кроме того, в Польше распространяется очередное «предсказание» колдуньи Ванги, которая напророчила полякам, что в 2025 году в Европе случится конфликт, который практически уничтожит её население. А ещё баба Ванга предсказала повышение уровня моря и подтопление прибрежных городов. «Волки завоют в кустах!» — так якобы охарактеризовала Ванга 2025 год для Польши.

Словакия и Румыния: экономики в пике

Прогнозы по экономике Словакии неутешительны. Фото © Freepik

В Словакии перед наступлением 2025 года вспоминают пророчество Нострадамуса и в связи с ним ждут если не мира, то хотя бы паузы в СВО. Словацкие экстрасенсы считают, что перемирие начнётся в результате «изнеможения» украинцев и отсутствия у них денег. Прогнозы по экономике Словакии неутешительны.

В стране продолжит нарастать нехватка рабочей силы, это станет причиной закрытия даже успешных предприятий.

Лучшие работники уедут из страны.

Проблемы будут нарастать в туристической отрасли, в логистике, в здравоохранении и в строительстве.

Одновременно с этим увеличатся проблемы, связанные с мигрантами, не желающими встраиваться в словацкое общество.

Экономика Румынии тоже будет переживать не лучшие времена. Это скорее застой, чем развитие. Зимой 2025 года страну ждут природные катаклизмы: её завалит снегом. Вот такое вот «глобальное потепление».

Украина: социальная катастрофа и бунт

Астрологи предрекают Украине завершение цикла Сатурна, что приведёт страну в прошлое: в 2025-м она станет похожа на Украину 1992 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Simon Kadula

Астрологи предрекают Украине завершение цикла Сатурна, что приведёт страну в прошлое: в 2025-м она станет похожа на Украину 1992 года. Страну ждёт крайне тяжёлый год, экономическая дестабилизация и остановка экономики с июня 2025 года по ноябрь.

Пик кризиса придётся на сентябрь.

Возможен политический кризис, приостановка всех социальных программ государства и вооружённый переворот.

Из-за отсутствия средств к существованию люди выйдут на улицы. Государство ждёт бунт.

Подтверждает предположения астрологов предсказание ныне уже покойного украинского колдуна-мольфара Нечая. Он предсказал Украине вымирание: «Умрёт Украина. Закарпатье отойдёт мадьярам и чехам, Буковина — румынам, Галичину заберут поляки, а восток и центр отойдут России. Народы, населяющие Украину, разбредутся и наконец обретут покой».

Казахстан: исход населения

Астрологи и ясновидящие внутри Казахстана считают, что 2025 год будет довольно стабильным для страны. Они больше увлечены предсказанием свадеб, чем экономикой и политикой.

Есть предсказание, что в 2025 году в Казахстане массово начнут жениться 50–60-летние мужчины. Пик свадеб придётся на вторую половину года.

Экстрасенс из Азербайджана Зираддин Рзаев уверен: в 2025 году вокруг России возникнет не менее четырёх военных конфликтов. И один из них может начаться в Казахстане.

«Потомственная ведунья» Инга предсказала Казахстану уменьшение населения на треть, возврат в 1990-е годы и исход населения в соседние страны.

По её мнению, к власти в Казахстане могут прийти западные политики. Народ побежит через границы от репрессий.

Грузия: хотела быть с Россией

В 2025 году Грузия не сможет войти в сферу влияния России. Фото © ТАСС / Сергей Булкин / NEWS.ru

Нумеролог Джули По считает, что в 2025 году Грузия не сможет войти в сферу влияния России, хотя в стране и есть силы, которые этого хотели бы. Причинами станут возрастание влияния прозападных сил внутри страны и работа западных спецслужб. Такая ситуация сделает Закавказье ещё одной точкой напряжения.

Скорее всего, лидером на Кавказе станет Азербайджан.

Грузия при таком раскладе рискует быть поглощённой сильным соседом. Правда, это произойдёт ещё не скоро. Неожиданный прогноз, ничего не скажешь.

Иран: миллионы беженцев

Политики предсказывают вступление Ирана в войну с Израилем уже в феврале 2025 года. Российский политик Владимир Жириновский считал, что война будет недолгой. США нанесут сокрушительный удар по территории Ирана, после чего из страны хлынут миллионы беженцев. Они займут Северный Кавказ. Сильно пострадают от нашествия иноплеменников Грузия, Азербайджан и Армения. Астрологи считают, что население Ирана слишком устало от неурядиц и нестабильности. Однако существует вероятность, что в конфликт будут вовлечены иные страны, а это может расширить его до третьей мировой войны.

Китай ждут катаклизмы и потеря Тайваня.

Китаю 2025 год принесёт немало трудностей. Экономисты считают, что юань будет ослаблен, а стране придётся столкнуться с проблемами в экономике. Одновременно с этим Пекину необходимо будет отвечать на новые вызовы внешних врагов и конкурентов. Агрессия по отношению к нему западного мира будет нарастать. Так считают экономисты.

Китайские астрологи верят, что в год Змеи многое будет зависеть от гибкости руководства Поднебесной. А оно славится умением находить решения.

По мнению предсказателей, Китай ждут катаклизмы: ураганы, землетрясения и катастрофические наводнения.

Российские астрологи считают, что в 2025 или в 2026 году Китай может окончательно потерять Тайвань.

Япония: катастрофа за катастрофой

Японию в 2025 году, по предсказаниям учёных, ждёт череда землетрясений. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Fly_and_Dive

Японию в 2025 году, по предсказаниям учёных, ждёт череда землетрясений, и, возможно, на её побережье обрушатся цунами, вызванные сейсмособытиями в районе Океании. Одно из землетрясений учёные ждут в районе Фукусимы. Учёным вторит ясновидящий из США Джозеф Брант, который ещё много лет назад уверил всех, что в 2025 году Японию ждёт страшное землетрясение. Вот как он описывал своё видение: «Я думал, мои барабанные перепонки лопнут от гула, шедшего из-под земли. Кругом рушились дома, рассыпаясь, словно печенье, под их обломками гибли тысячи людей. А после землетрясения страну накрыло цунами».

Прогнозы, как видите, неутешительны. Однако стоит помнить, что отнюдь не все предсказания политиков, астрологов и ясновидящих сбываются. Мир изменчив, а судьбу своих стран люди творят своими руками.

Авторы Майя Новик