Пашинян сообщил Путину о согласовании проекта мирного договора с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным уведомил о завершении переговорного процесса по мирному договору с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабинета министров.

«Премьер-министр проинформировал президента РФ о согласовании текста проекта «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном» и завершении переговоров по согласованию текста», — говорится в сообщении.

Также в ходе разговора были рассмотрены и другие вопросы, связанные с региональными и двусторонними отношениями.