Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 13:01

Пашинян сообщил Путину о согласовании проекта мирного договора с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным уведомил о завершении переговорного процесса по мирному договору с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабинета министров.

«Премьер-министр проинформировал президента РФ о согласовании текста проекта «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном» и завершении переговоров по согласованию текста», — говорится в сообщении.

Также в ходе разговора были рассмотрены и другие вопросы, связанные с региональными и двусторонними отношениями.

Ранее Министерство иностранных дел Армении сообщило о согласовании проекта мирного соглашения с Азербайджаном. В ближайшее время стороны планируют обсудить место и дату официального подписания документа.

Песков заявил, что РФ готова помочь Еревану и Баку, но приветствует и их шаги
Песков заявил, что РФ готова помочь Еревану и Баку, но приветствует и их шаги
Обложка ©

TACC / Владимир Смирнов

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Никол Пашинян
  • Армения
  • Азербайджан
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar