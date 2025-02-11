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Регион
11 февраля, 09:28

Песков заявил, что РФ готова помочь Еревану и Баку, но приветствует и их шаги

Россия по-прежнему готова оказывать помощь в мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном, но приветствует и самостоятельные шаги Еревана и Баку. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера армянского парламента Алена Симоняна о том, что участие Москвы в урегулировании «маловероятно».

Песков напомнил, что власти Армении ранее уже заявляли о том, что необходимости в посредниках у Еревана и Баку нет.

«Сохраняя свою готовность оказать любое возможное содействие, мы будем приветствовать их самостоятельные усилия», — отметил представитель Кремля.

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А ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян не стал отрицать наличие разногласий с Россией по поводу сближения своей страны с Евросоюзом. Этот комментарий был дан на фоне начала процесса вступления Армении в ЕС.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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