Песков заявил, что РФ готова помочь Еревану и Баку, но приветствует и их шаги

Россия по-прежнему готова оказывать помощь в мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном, но приветствует и самостоятельные шаги Еревана и Баку. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера армянского парламента Алена Симоняна о том, что участие Москвы в урегулировании «маловероятно».

Песков напомнил, что власти Армении ранее уже заявляли о том, что необходимости в посредниках у Еревана и Баку нет.