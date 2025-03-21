В Кремле отреагировали на планы Пашиняна о налаживании мостов с РФ

Армения остаётся важным партнёром России, и Москва нацелена на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения прессы о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил армянским ведомствам «восстанавливать связи» с Москвой.

«На самом деле, отношения между РФ и Арменией не прерывались. Они не могут прерваться. Армения — это дружественная для нас страна. Это суверенное государство, но нас очень многое объединяет — и в двустороннем плане, и в историческом, и в культурном. И в плане совместного участия в таком важном интеграционном объединении, как ЕАЭС», — подчеркнул представитель Кремля в ходе брифинга.