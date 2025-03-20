«Разморозка требует времени»: Захарова оценила перспективу членства Еревана в ОДКБ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила перспективу членства Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С ироничным настроением она отметила, что, как любящая готовить хозяйка, знает, что разморозка занимает время.

«Заморозка самим же Ереваном своего членства в ОДКБ, думаю, не способствует укреплению безопасности Армении, что тоже очевидно. Я как хозяйка рачительная, которая любит готовить, хочу вам сказать, что разморозка требует времени», — высказалась Захарова на брифинге.

Дипломат также добавила, что обязательства России в отношении Армении в рамках ОДКБ и в двустороннем формате остаются в силе.