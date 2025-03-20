«Разморозка требует времени»: Захарова оценила перспективу членства Еревана в ОДКБ
Захарова сообщила, что разморозка Арменией членства в ОДКБ потребует времени
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила перспективу членства Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С ироничным настроением она отметила, что, как любящая готовить хозяйка, знает, что разморозка занимает время.
«Заморозка самим же Ереваном своего членства в ОДКБ, думаю, не способствует укреплению безопасности Армении, что тоже очевидно. Я как хозяйка рачительная, которая любит готовить, хочу вам сказать, что разморозка требует времени», — высказалась Захарова на брифинге.
Дипломат также добавила, что обязательства России в отношении Армении в рамках ОДКБ и в двустороннем формате остаются в силе.
Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата. Он отметил, что Ереван не проявляет интереса к решениям, принимаемым в рамках организации. Кроме того, в Армении заявили, что просчитывают риски выхода из ЕАЭС.
Telegram / МИД России