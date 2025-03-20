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20 марта, 16:49

«Разморозка требует времени»: Захарова оценила перспективу членства Еревана в ОДКБ

Захарова сообщила, что разморозка Арменией членства в ОДКБ потребует времени

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила перспективу членства Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С ироничным настроением она отметила, что, как любящая готовить хозяйка, знает, что разморозка занимает время.

«Заморозка самим же Ереваном своего членства в ОДКБ, думаю, не способствует укреплению безопасности Армении, что тоже очевидно. Я как хозяйка рачительная, которая любит готовить, хочу вам сказать, что разморозка требует времени», — высказалась Захарова на брифинге.

Дипломат также добавила, что обязательства России в отношении Армении в рамках ОДКБ и в двустороннем формате остаются в силе.

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Кремль отреагировал на заявления Армении насчёт членства в ОДКБ

Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата. Он отметил, что Ереван не проявляет интереса к решениям, принимаемым в рамках организации. Кроме того, в Армении заявили, что просчитывают риски выхода из ЕАЭС.

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Telegram / МИД России

Алена Пенчугина
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