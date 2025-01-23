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Регион
23 января, 09:46

Кремль отреагировал на заявления Армении насчёт членства в ОДКБ

Песков напомнил, что Армения пока не заявляла о намерении покинуть ОДКБ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Asatur Yesayants

Армения на данный момент не выражала официального желания покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга в четврег пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что ОДКБ является самостоятельной и зрелой организацией, которая доказала свою эффективность и актуальность.

«Работа в рамках ОДКБ продолжается, и Армения до сих пор не делала заявлений о выходе из неё», — добавил представитель Кремля.

Армения передумала покидать ЕАЭС из-за экономической выгоды
Армения передумала покидать ЕАЭС из-за экономической выгоды

В своем недавнем докладе Служба внешней разведки Армении указала, что в этом году маловероятно устранение причин, из-за которых Ереван приостановил участие в работе ОДКБ в 2024 году.

Марина Фещенко
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