Кремль отреагировал на заявления Армении насчёт членства в ОДКБ
Песков напомнил, что Армения пока не заявляла о намерении покинуть ОДКБ
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Армения на данный момент не выражала официального желания покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга в четврег пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что ОДКБ является самостоятельной и зрелой организацией, которая доказала свою эффективность и актуальность.
«Работа в рамках ОДКБ продолжается, и Армения до сих пор не делала заявлений о выходе из неё», — добавил представитель Кремля.
В своем недавнем докладе Служба внешней разведки Армении указала, что в этом году маловероятно устранение причин, из-за которых Ереван приостановил участие в работе ОДКБ в 2024 году.