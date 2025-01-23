Кремль отреагировал на заявления Армении насчёт членства в ОДКБ

Армения на данный момент не выражала официального желания покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга в четврег пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что ОДКБ является самостоятельной и зрелой организацией, которая доказала свою эффективность и актуальность.

«Работа в рамках ОДКБ продолжается, и Армения до сих пор не делала заявлений о выходе из неё», — добавил представитель Кремля.