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Регион
23 января, 08:36

СВР Армении: Основания для разморозки участия в ОДКБ в 2025 году не исчезнут

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kosmogenez

Служба внешней разведки Армении (СВР) утверждает, что на настоящий моменты сохраняются причины, по которым Ереван приостановил своё участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году. Речь об этом идёт в докладе ведомства, посвящённом военно-политической ситуации в регионе.

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«Несмотря на положения учредительного договора, маловероятно, что ОДКБ сможет адекватно реагировать на проблемы Южного Кавказа, которые входят в его уставные задачи. Мы считаем, что в 2025 году основания для заморозки членства Армении в ОДКБ останутся», — говорится в материалах.

Ранее Никол Пашинян заявил, что отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата. Он отметил, что Ереван не проявляет интереса к решениям, принимаемым в рамках организации. Кроме того, в Армении заявили, что просчитывают риски выхода из ЕАЭС. Вместе с тем Армения и США подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Однако в Кремле назвали истинную цель США на Южном Кавказе.

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Марина Фещенко
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