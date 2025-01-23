СВР Армении: Основания для разморозки участия в ОДКБ в 2025 году не исчезнут
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Служба внешней разведки Армении (СВР) утверждает, что на настоящий моменты сохраняются причины, по которым Ереван приостановил своё участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году. Речь об этом идёт в докладе ведомства, посвящённом военно-политической ситуации в регионе.
«Несмотря на положения учредительного договора, маловероятно, что ОДКБ сможет адекватно реагировать на проблемы Южного Кавказа, которые входят в его уставные задачи. Мы считаем, что в 2025 году основания для заморозки членства Армении в ОДКБ останутся», — говорится в материалах.
Ранее Никол Пашинян заявил, что отношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата. Он отметил, что Ереван не проявляет интереса к решениям, принимаемым в рамках организации. Кроме того, в Армении заявили, что просчитывают риски выхода из ЕАЭС. Вместе с тем Армения и США подписали соглашение о стратегическом партнёрстве. Однако в Кремле назвали истинную цель США на Южном Кавказе.