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24 марта, 13:12

Представители Израиля примут участие в Параде Победы в Москве

Бен Цви: Представители Израиля примут участие в праздновании 9 Мая в Москве

Парад Победы на Красной площади в 2024 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Парад Победы на Красной площади в 2024 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Израиль намерен сохранить традицию каждый год праздновать 9 Мая и отправит своих представителей на Парад Победы в Москву. Об этом сообщил исполняющий обязанности посла страны в РФ Александр Бен Цви.

«Надо не забывать, что 9 Мая – это официальная дата в Израиле. Мы – одно из немногих государств, помимо стран СНГ, где 9 мая – это День Победы. Единственная страна, не входящая в СНГ, где проводится парад ветеранов, это Израиль. И где проходит «Бессмертный полк». Так что у нас это очень чётко», – ответил дипломат на вопрос ТАСС, будет ли страна праздновать 9 Мая.

Бен Цви объяснил, что этот праздник останется для страны важной частью национальной памяти. Он подтвердил, что посол Симона Гальперин примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади в Москве, приуроченных к этой дате. В Израиле «живут много ветеранов войны», где они также «выходят на парад», заметил дипломат и напомнил о памятниках героям ВОВ в Нетании и Иерусалиме.

Путин пригласил лидера Венесуэлы в Москву на Парад Победы
Путин пригласил лидера Венесуэлы в Москву на Парад Победы

Ранее Life.ru узнал, что сербские военнослужащие будут участвовать в Параде Победы в Москве. Кроме того, в этот день столицу посетит президент Александр Вучич, лидер КНР Си Цзиньпин принял приглашение поучавствовать в торжествах 9 мая. Также премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует приехать в столицу в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Андрей Бражников
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