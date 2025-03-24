Представители Израиля примут участие в Параде Победы в Москве

Израиль намерен сохранить традицию каждый год праздновать 9 Мая и отправит своих представителей на Парад Победы в Москву. Об этом сообщил исполняющий обязанности посла страны в РФ Александр Бен Цви.

Бен Цви объяснил, что этот праздник останется для страны важной частью национальной памяти. Он подтвердил, что посол Симона Гальперин примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади в Москве, приуроченных к этой дате. В Израиле «живут много ветеранов войны», где они также «выходят на парад», заметил дипломат и напомнил о памятниках героям ВОВ в Нетании и Иерусалиме.