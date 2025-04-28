Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», — говорится в сообщении.
Российская Федерация призывает Украину к взаимному соблюдению режима прекращения огня. При этом подчёркивается, что любые нарушения перемирия со стороны украинских военных не останутся без ответа и повлекут за собой соразмерные и действенные контрмеры со стороны Вооружённых Сил РФ.
Власти России вновь заявили о своей открытости к началу мирных переговоров с Украиной, причём без выдвижения каких-либо предварительных условий. Целью этих переговоров должно стать устранение глубинных причин украинского конфликта. Также выражена готовность к конструктивному диалогу и сотрудничеству с международным сообществом в целях урегулирования кризиса.
Ранее Владимир Путин объявлял о прекращении огня на период с 19 по 21 апреля, в связи с празднованием Пасхи. Тем не менее ВСУ проигнорировали это предложение, произведя около 5 тысяч обстрелов. Показательно, что ответных ударов на украинских территориях в пасхальную ночь зафиксировано не было. После завершения перемирия, 21 апреля, было объявлено о продолжении спецоперации.