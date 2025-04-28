Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», — говорится в сообщении.

Российская Федерация призывает Украину к взаимному соблюдению режима прекращения огня. При этом подчёркивается, что любые нарушения перемирия со стороны украинских военных не останутся без ответа и повлекут за собой соразмерные и действенные контрмеры со стороны Вооружённых Сил РФ.