«Мяч на стороне Зеленского и Трампа»: Раскрыт гениальный ход Путина с пасхальным перемирием

Президент России Владимир Путин переиграл Украину, объявив пасхальное перемирие. Гениальный ход главы государства раскрыл первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. По его словам, российский лидер перекинул мяч на сторону своего американского коллеги Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского.

«Владимир Путин сделал свой шаг в этой игре нервов, тактически переиграв Украину. Перебросил мяч на сторону Зеленского и дал возможность Трампу сделать следующий шаг в отношении Украины и других участников этой игры», — подчеркнул эксперт.