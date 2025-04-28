«Мяч на стороне Зеленского и Трампа»: Раскрыт гениальный ход Путина с пасхальным перемирием
Политолог Пинчук: Путин переиграл Украину, объявив пасхальное перемирие
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин переиграл Украину, объявив пасхальное перемирие. Гениальный ход главы государства раскрыл первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук. По его словам, российский лидер перекинул мяч на сторону своего американского коллеги Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского.
«Владимир Путин сделал свой шаг в этой игре нервов, тактически переиграв Украину. Перебросил мяч на сторону Зеленского и дал возможность Трампу сделать следующий шаг в отношении Украины и других участников этой игры», — подчеркнул эксперт.
По его словам, Россия учитывает горький опыт Стамбульских переговоров и Минских соглашений, поэтому максимально формализует условия для того, чтобы не возникало эффекта под названием «нас в очередной раз обманули».
Напомним, Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 19 по 21 апреля. ВСУ режим прекращения огня не соблюдали: удары наносились около пяти тысяч раз. Однако на украинских территориях не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь. Перемирие закончилось в ночь на 21 апреля. Глава государства сообщил о продолжении СВО.