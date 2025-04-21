Боевые действия уже начались после пасхального перемирия, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, киевский режим согласился принять инициативу по наводке западных кураторов. Он отметил, что украинская администрация сначала не додумалась сразу согласиться с предложением, посчитав решение Путина «игрой с судьбами людей».