Путин: Боевые действия возобновились после пасхального перемирия
Боевые действия уже начались после пасхального перемирия, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, киевский режим согласился принять инициативу по наводке западных кураторов. Он отметил, что украинская администрация сначала не додумалась сразу согласиться с предложением, посчитав решение Путина «игрой с судьбами людей».
Путин объявил об окончании пасхального перемирия. Видео © Life.ru
«Боевые действия возобновились, мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие», — подтвердил Путин после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».
Как сообщал Life.ru, с 19 по 21 апреля Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие. Киев режим тишины не соблюдал: он был нарушен около 5 тысяч раз. Тем временем на украинских территориях не зафиксировали ни одной атаки в священную ночь. Объявленное российским лидером закончилось в ночь на 21 апреля, после чего ВС РФ продолжили нести службу в зоне СВО.
Life.ru