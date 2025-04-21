ВСУ 4,9 тысячи раз нарушили пасхальное перемирие
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Вооружённые силы Украины 4 900 раз нарушили пасхальное перемирие. Удары наносились по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в Белгородской, Брянской, Курской областях и Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Несмотря на объявление режима пасхального перемирия украинские вооружённые формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям наших войск, а также по гражданским объектам», — говорится в сообщении ведомства.
ВС РФ в свою очередь строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. С окончанием действия перемирия наши войска продолжили проведение СВО, подчеркнули в МО.
Напомним, с 18:00 19 апреля Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое продлилось до 00:00 21 апреля. Киевский режим прекращения огня не соблюдал. Так, удары были зафиксированы в Херсонской области, ДНР и ЛНР. На Украине, тем временем, не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь. Объявленное президентом РФ пасхальное перемирие закончилось в ночь на 21 апреля.