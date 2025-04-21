ВСУ 4,9 тысячи раз нарушили пасхальное перемирие

Вооружённые силы Украины 4 900 раз нарушили пасхальное перемирие. Удары наносились по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в Белгородской, Брянской, Курской областях и Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Несмотря на объявление режима пасхального перемирия украинские вооружённые формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям наших войск, а также по гражданским объектам», — говорится в сообщении ведомства.