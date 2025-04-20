В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку

Несмотря на объявленное Россией пасхальное перемирие, украинские вооружённые силы обстреляли территорию Донецка, сообщил 20 апреля корреспондент «Известий» с места событий.

Он уточнил, что системы противовоздушной обороны неоднократно отреагировали на угрозу, зафиксировав прилёт в районе «Мотеля» и дважды успешно сработав для перехвата.