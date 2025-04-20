В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
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Несмотря на объявленное Россией пасхальное перемирие, украинские вооружённые силы обстреляли территорию Донецка, сообщил 20 апреля корреспондент «Известий» с места событий.
Он уточнил, что системы противовоздушной обороны неоднократно отреагировали на угрозу, зафиксировав прилёт в районе «Мотеля» и дважды успешно сработав для перехвата.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня на период празднования Пасхи — с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Владимир Зеленский сначала отказался от перемирия, но спустя три часа согласился. Как считают в Совфеде РФ, на него повлияли европейские лидеры. При этом в Херсонской области уже зафиксировали нарушение режима прекращение огня. На Украине ударов не зафиксировали.