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Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 20:06
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Сальдо заявил о нарушении ВСУ пасхального перемирия

Сальдо: ВСУ нарушили перемирие и атаковали Алёшки, Голую Пристань и Каховку

При этом на ряде участков фронта воцарилась тишина. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

При этом на ряде участков фронта воцарилась тишина. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Украина нарушила пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным перед Светлым Воскресением. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня, в Пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — написал Сальдо в своём телеграм-канале.

Глава региона добавил, что ВСУ продолжают наносить удары по городам Херсонской области. Так, с 18:00 зафиксированы атаки на Алёшки (FPV-дроны и миномёт), Голую Пристань (беспилотники-камикадзе) и Каховку (не менее шести сбросов с БПЛА).

Вместе с тем Сальдо отметил, что на некоторых участках фронта боевые действия приостановились. Губернатор считает это свидетельством того, что в рядах противника есть те, кто услышал призывы к миру и сохранил в себе человеческое, но увы, не все.

ООН отреагировала на объявление Россией пасхального перемирия
ООН отреагировала на объявление Россией пасхального перемирия

Как уже сообщал Life.ru, в субботу, 19 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Вооружённые силы РФ приостанавливают боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Однако режим прекращения огня будет действовать только в том случае, если украинские войска также прекратят огонь. Киев уже отреагировал на предложение о перемирии. Сначала Владимир Зеленский фактически отказался от него, что вызвало резкую критику на Западе. Однако через три часа он заявил о своём согласии. Тем не менее военкоры сообщили, что украинские дроны продолжают атаковать российские позиции.

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Никита Никонов
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