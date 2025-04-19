Сальдо заявил о нарушении ВСУ пасхального перемирия

Глава региона добавил, что ВСУ продолжают наносить удары по городам Херсонской области. Так, с 18:00 зафиксированы атаки на Алёшки (FPV-дроны и миномёт), Голую Пристань (беспилотники-камикадзе) и Каховку (не менее шести сбросов с БПЛА).

Вместе с тем Сальдо отметил, что на некоторых участках фронта боевые действия приостановились. Губернатор считает это свидетельством того, что в рядах противника есть те, кто услышал призывы к миру и сохранил в себе человеческое, но увы, не все.