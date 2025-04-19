Сальдо заявил о нарушении ВСУ пасхального перемирия
Сальдо: ВСУ нарушили перемирие и атаковали Алёшки, Голую Пристань и Каховку
При этом на ряде участков фронта воцарилась тишина. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Украина нарушила пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным перед Светлым Воскресением. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Сегодня, в Пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — написал Сальдо в своём телеграм-канале.
Глава региона добавил, что ВСУ продолжают наносить удары по городам Херсонской области. Так, с 18:00 зафиксированы атаки на Алёшки (FPV-дроны и миномёт), Голую Пристань (беспилотники-камикадзе) и Каховку (не менее шести сбросов с БПЛА).
Вместе с тем Сальдо отметил, что на некоторых участках фронта боевые действия приостановились. Губернатор считает это свидетельством того, что в рядах противника есть те, кто услышал призывы к миру и сохранил в себе человеческое, но увы, не все.
Как уже сообщал Life.ru, в субботу, 19 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Вооружённые силы РФ приостанавливают боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Однако режим прекращения огня будет действовать только в том случае, если украинские войска также прекратят огонь. Киев уже отреагировал на предложение о перемирии. Сначала Владимир Зеленский фактически отказался от него, что вызвало резкую критику на Западе. Однако через три часа он заявил о своём согласии. Тем не менее военкоры сообщили, что украинские дроны продолжают атаковать российские позиции.