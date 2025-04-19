Зеленский отреагировал на пасхальное перемирие Путина
Зеленский фактически отказался от пасхального перемирия Путина
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Глава киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на объявление президентом России Владимиром Путиным режима прекращения огня в зоне СВО по случаю Пасхи. Фактически он отверг предложение, опубликовав пост в социальных сетях.
«А по поводу очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей — сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога», — написал Зеленский.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия на Пасху. Он мотивировал это гуманитарными соображениями и уважениями к религиозному празднику. Перемирие будет действовать с (18:00) 19 апреля по (00:00) 21 апреля. Однако в Минобороны РФ уточнили, что режим прекращения огня будет действовать только при его соблюдении двумя сторонами.