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Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 14:58
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Зеленский отреагировал на пасхальное перемирие Путина

Зеленский фактически отказался от пасхального перемирия Путина

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Глава киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на объявление президентом России Владимиром Путиным режима прекращения огня в зоне СВО по случаю Пасхи. Фактически он отверг предложение, опубликовав пост в социальных сетях.

«А по поводу очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей — сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога», — написал Зеленский.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия на Пасху. Он мотивировал это гуманитарными соображениями и уважениями к религиозному празднику. Перемирие будет действовать с (18:00) 19 апреля по (00:00) 21 апреля. Однако в Минобороны РФ уточнили, что режим прекращения огня будет действовать только при его соблюдении двумя сторонами.

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Мария Любицкая
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