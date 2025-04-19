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Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 14:45

Минобороны РФ обозначило главное требование для соблюдения пасхального перемирия

МО: Режим прекращения огня будет действовать при его соблюдении двумя сторонами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Российская сторона готова прекратить боевые действия, но только если Украина также будет соблюдать режим прекращения огня в рамках пасхального перемирия. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской объединенной группировкой войск при условии его взаимного соблюдения киевским режимом», — сказано в сообщении военного ведомства.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля и призвал прекратить режим ведения боевых действий на Пасху. Также российский лидер призвал Киев последовать примеру российских войск. При этом Путин предупредил, что ВС РФ должны подготовиться к возможному срыву перемирия со стороны ВСУ.

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Ольга Сливченко
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