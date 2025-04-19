Путин поручил ВС РФ подготовиться к возможному нарушению перемирия Киевом

Российские войска дадут отпор, если Украина не будет соблюдать пасхальное перемирие и предпримет наступательные действия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — сказал глава государства на встрече с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым.