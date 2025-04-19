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Опубликовано 19 апреля 2025, 14:03

Путин поручил ВС РФ подготовиться к возможному нарушению перемирия Киевом

Путин: ВС РФ должны учитывать возможность срыва перемирия со стороны Киева

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российские войска дадут отпор, если Украина не будет соблюдать пасхальное перемирие и предпримет наступательные действия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — сказал глава государства на встрече с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым.

Напомним, ранее Путин объявил пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции. По его словам, ВС РФ останавливают все боевые действия с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Президент также призвал Киев последовать примеру России.

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Наталья Демьянова
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