Путин поручил ВС РФ подготовиться к возможному нарушению перемирия Киевом
Путин: ВС РФ должны учитывать возможность срыва перемирия со стороны Киева
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российские войска дадут отпор, если Украина не будет соблюдать пасхальное перемирие и предпримет наступательные действия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — сказал глава государства на встрече с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым.
Напомним, ранее Путин объявил пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции. По его словам, ВС РФ останавливают все боевые действия с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Президент также призвал Киев последовать примеру России.