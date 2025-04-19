Путин призвал Киев присоединиться к пасхальному перемирию

В ходе рабочей встречи с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым Президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия и призвал украинскую сторону присоединиться к этой гуманитарной инициативе.

Напомним, на встрече в Кремле президент России Владимир Путин, выслушав доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о положении на линии фронта, объявил о введении пасхального перемирия. С 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля российские войска приостановят все боевые действия, руководствуясь принципами гуманности и уважения к светлому христианскому празднику.