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Опубликовано 19 апреля 2025, 13:58

Путин призвал Киев присоединиться к пасхальному перемирию

Путин призвал Киев присоединиться к пасхальному перемирию. Обложка © Life.ru

Путин призвал Киев присоединиться к пасхальному перемирию. Обложка © Life.ru

В ходе рабочей встречи с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым Президент России Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия и призвал украинскую сторону присоединиться к этой гуманитарной инициативе.

«Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру», — заявил президент.

Напомним, на встрече в Кремле президент России Владимир Путин, выслушав доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о положении на линии фронта, объявил о введении пасхального перемирия. С 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля российские войска приостановят все боевые действия, руководствуясь принципами гуманности и уважения к светлому христианскому празднику.

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Оксана Попова
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