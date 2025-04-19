ООН отреагировала на объявление Россией пасхального перемирия
Дюжаррик: ООН приняла к сведению объявление РФ пасхального перемирия
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ООН отреагировала на объявление Россией пасхального перемирия. Организация Объединённых Наций принимает информацию к сведению, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
В заявлении подчёркивается, что ООН последовательно призывает к установлению устойчивого режима прекращения огня на Украине. Также международная организация выражает поддержку усилий по достижению справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего мира, который будет «учитывать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины» в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями.
Как уже сообщал Life.ru, в субботу, 19 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Вооружённые силы РФ приостанавливают боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Однако режим прекращения огня вступит в силу только в том случае, если ВСУ также прекратят огонь. Киев уже отреагировал на предложение о перемирии. Сначала Владимир Зеленский фактически отказался от него, что вызвало резкую критику на Западе. Однако через три часа он заявил о своём согласии.