ООН отреагировала на объявление Россией пасхального перемирия

В заявлении подчёркивается, что ООН последовательно призывает к установлению устойчивого режима прекращения огня на Украине. Также международная организация выражает поддержку усилий по достижению справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего мира, который будет «учитывать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины» в соответствии с Уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями.