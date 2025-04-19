ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 18:48
4452

В ВСУ сообщили о приказе прекратить огонь в рамках пасхального перемирия

«Би-би-си»: ВСУ получили приказ прекратить огонь в рамках пасхального перемирия

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Украинские войска получили приказ прекратить огонь по российским позициям и документировать нарушения пасхального перемирия. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источник в ВСУ.

Старший офицер ВСУ заявил, что его и другие подразделения получили приказ соблюдать перемирие спустя несколько минут после 18:00. Украинским военнослужащим также приказано собирать фото- и видеодоказательства нарушений и открывать ответный огонь при необходимости.

«Удивил всех»: На Западе назвали пасхальное перемирие неожиданным ходом Путина
«Удивил всех»: На Западе назвали пасхальное перемирие неожиданным ходом Путина

Ранее Зеленский спустя три часа согласился на предложенное Путиным пасхальное перемирие и предложил продлить его на 30 дней. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня. ВС РФ, напомним, приостанавливают боевые действия с (18:00) 19 апреля до (00:00) 21 апреля.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar