В ВСУ сообщили о приказе прекратить огонь в рамках пасхального перемирия

Украинские войска получили приказ прекратить огонь по российским позициям и документировать нарушения пасхального перемирия. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источник в ВСУ.

Старший офицер ВСУ заявил, что его и другие подразделения получили приказ соблюдать перемирие спустя несколько минут после 18:00. Украинским военнослужащим также приказано собирать фото- и видеодоказательства нарушений и открывать ответный огонь при необходимости.