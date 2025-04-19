В ВСУ сообщили о приказе прекратить огонь в рамках пасхального перемирия
«Би-би-си»: ВСУ получили приказ прекратить огонь в рамках пасхального перемирия
ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO
Украинские войска получили приказ прекратить огонь по российским позициям и документировать нарушения пасхального перемирия. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источник в ВСУ.
Старший офицер ВСУ заявил, что его и другие подразделения получили приказ соблюдать перемирие спустя несколько минут после 18:00. Украинским военнослужащим также приказано собирать фото- и видеодоказательства нарушений и открывать ответный огонь при необходимости.
Ранее Зеленский спустя три часа согласился на предложенное Путиным пасхальное перемирие и предложил продлить его на 30 дней. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня. ВС РФ, напомним, приостанавливают боевые действия с (18:00) 19 апреля до (00:00) 21 апреля.