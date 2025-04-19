«Удивил всех»: На Западе назвали пасхальное перемирие неожиданным ходом Путина

Анонс российского президента Владимира Путина о прекращении огня на Пасху застал врасплох западные страны. Об этом сообщает The Guardian.



«Путин сказал, что ожидает, что Украина последует его примеру, и что это станет проверкой того, заинтересован ли киевский режим в мире», — пишет газета.

Однако реакция Украины на прекращение огня была скептической. Тем временем норвежская газета Dagbladet также назвала заявление российского лидера неожиданным.

«Путин в субботу удивил всех, объявив о прекращении огня. <...> Но украинцы не впечатлены», — уточняет издание.