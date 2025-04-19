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Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 18:09
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«Удивил всех»: На Западе назвали пасхальное перемирие неожиданным ходом Путина

The Guardian: Путин сделал неожиданный ход, объявив о пасхальном перемирии

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Анонс российского президента Владимира Путина о прекращении огня на Пасху застал врасплох западные страны. Об этом сообщает The Guardian.

«Путин сказал, что ожидает, что Украина последует его примеру, и что это станет проверкой того, заинтересован ли киевский режим в мире», — пишет газета.

Однако реакция Украины на прекращение огня была скептической. Тем временем норвежская газета Dagbladet также назвала заявление российского лидера неожиданным.

«Путин в субботу удивил всех, объявив о прекращении огня. <...> Но украинцы не впечатлены», — уточняет издание.

«Задумаются об общих корнях»: В ДНР рассказали о важности пасхального перемирия
«Задумаются об общих корнях»: В ДНР рассказали о важности пасхального перемирия

Ранее Владимира Зеленского предупредили о последствиях отказа от пасхального перемирия. В частности, нарушение перемирия со стороны Украины может привести к прекращению финансовой помощи от Соединённых Штатов.

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Алена Пенчугина
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