«Удивил всех»: На Западе назвали пасхальное перемирие неожиданным ходом Путина
The Guardian: Путин сделал неожиданный ход, объявив о пасхальном перемирии
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Анонс российского президента Владимира Путина о прекращении огня на Пасху застал врасплох западные страны. Об этом сообщает The Guardian.
«Путин сказал, что ожидает, что Украина последует его примеру, и что это станет проверкой того, заинтересован ли киевский режим в мире», — пишет газета.
Однако реакция Украины на прекращение огня была скептической. Тем временем норвежская газета Dagbladet также назвала заявление российского лидера неожиданным.
«Путин в субботу удивил всех, объявив о прекращении огня. <...> Но украинцы не впечатлены», — уточняет издание.
Ранее Владимира Зеленского предупредили о последствиях отказа от пасхального перемирия. В частности, нарушение перемирия со стороны Украины может привести к прекращению финансовой помощи от Соединённых Штатов.