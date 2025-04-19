«Задумаются об общих корнях»: В ДНР рассказали о важности пасхального перемирия

«Перемирие на Пасху — это наш жест доброй воли. Мы сильны и великодушны… Уверен, что перемирие не нарушит баланс на фронте, а даст бойцам противника возможность задуматься о нашей общей вере и наших общих корнях» — сообщил Гагин в беседе с РИА «Новости».