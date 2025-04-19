«Задумаются об общих корнях»: В ДНР рассказали о важности пасхального перемирия
Гагин: Пасхальное перемирие позволит ВСУ задуматься об общих православных корнях
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Инициированное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие позволит украинским военнослужащим задуматься о единых с Россией православных корнях. Такое заявление сделал советник главы ДНР Ян Гагин.
«Перемирие на Пасху — это наш жест доброй воли. Мы сильны и великодушны… Уверен, что перемирие не нарушит баланс на фронте, а даст бойцам противника возможность задуматься о нашей общей вере и наших общих корнях» — сообщил Гагин в беседе с РИА «Новости».
Он выразил уверенность, что любая попытка нарушить перемирие со стороны украинских войск будет «жёстко и эффективно» пресечена российскими бойцами.
Сегодня стало известно, что Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. По его приказу, переданному командующим группировками войск ВС РФ, российские войска остановили боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля, чтобы отметить светлый церковный праздник. Путин призвал Киев также соблюдать этот временный режим тишины, но, судя по реакции украинских властей, ВСУ вряд ли последуют этому призыву.